Около 900 человек заблокированы в Соборе Парижской Богоматери после произошедшей неподалеку стрельбы

Примерно 900 человек в настоящее время заблокированы в Соборе Парижской Богоматери в связи с произошедшей ранее во вторник близ этого монумента стрельбой, сообщает сайт французской газеты "Фигаро".

Людей в соборе попросили сесть. Сотрудники полиции проверяют, нет ли среди посетителей сообщников человека, которые ранее попытался напасть на стража порядка близ этой туристической достопримечательности. Предполагается, что людям разрешат выйти после завершения этой проверки.

Как сообщалось, сотрудники французской полиции обезвредили мужчину, который попытался совершить нападение близ Собора Парижской Богоматери. Правонарушитель получил ранение.

По информации французского телевидения, мужчина набросился на одного из сотрудников полиции близ собора. Он попытался ударить сотрудника полиции молотком. Один из стражей порядка открыл по нему огонь.

В дальнейшем к месту происшествия прибыли дополнительные стражи порядка. Квартал, на территории которого произошел инцидент, оцеплен. Полицейские проверяют, не было ли у нападавшего сообщника.

В рамках действующих во Франции антитеррористических мер в стране все полицейские, осуществляющие патрулирование, вооружены и передвигаются группами по три человека: двое вооружены пистолетами, а третий - автоматическим оружием.

Сотрудники ведомства французской прокуратуры, отвечающего за связанные с терроризмом дела, начали расследование этого инцидента.