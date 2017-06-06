Правоохранительные органы Азербайджана и РФ в ходе совместной операции на границе задержали около 30 человек, находившихся в розыске

Правоохранительные органы Азербайджана и России в ходе операции под названием "Граница-Щит" на госгранице двух стран задержали 29 человек, находившихся в розыске за совершение различных преступлений, отмечается в сообщении МВД Азербайджана.

Операция "Граница-Щит" проводилась с 29 мая по 4 июня.

"В результате мер, которые охватывали приграничные регионы Республики Дагестан РФ и Губинский, Гусарский, Хачмазский, Балакенский, Загатальский, Гахский, Шекинский, Огузский и Габалинский районы Азербайджана, были задержаны 29 человек, находившихся в розыске за совершение различных преступлений. В том числе задержано 13 человек, разыскиваемых российской стороной, определено место нахождения трех человек, считавшихся пропавшими без вести. Кроме того, задержаны 56 человек, имевших долги перед государством", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате операции изъяты незаконно хранимые восемь автоматов, 13 пистолетов, 66 ружей, 53 ручные гранаты, большое количество патронов.

В ходе проведенных мероприятий были выявлены 15 фактов, связанных с наркотиками, уничтожено более 39 тыс. кустов конопли общим весом 10,306 тонн. "Кроме того, в ходе мероприятий обеспечено раскрытие 16 различных преступлений, совершенных на территории приграничных районов", - подчеркивается в сообщении.

Основной целью операции являлось выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп, установлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотиков, а также материальных средств, направленных на осуществление противоправных действий.

МВД Азербайджана подчеркивает, что аналогичные совместные операции будут проводиться и в будущем.

А.Азизов