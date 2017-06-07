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СНГ 07.06.2017 10:12

Войну России и США "никто бы не пережил", заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что войну России и США "никто бы не пережил".

"США доминировали бы в случае "горячей" войны?", - спросил О.Стоун российского лидера.

"Я думаю, что никто бы не пережил", - ответил В.Путин.

Фильм американского режиссера, как объявлено, должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12-15 июня. Отрывок фильма был размещен во вторник на видеосервисе Youtube.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]