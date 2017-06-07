Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что войну России и США "никто бы не пережил".

"США доминировали бы в случае "горячей" войны?", - спросил О.Стоун российского лидера.

"Я думаю, что никто бы не пережил", - ответил В.Путин.

Фильм американского режиссера, как объявлено, должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12-15 июня. Отрывок фильма был размещен во вторник на видеосервисе Youtube.