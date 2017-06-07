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Дальнее зарубежье 07.06.2017 10:34

Экс-глава ФБР заявит, что не говорил Трампу, что тот не находится под следствием - CNN

Бывший директор ФБР Джеймс Коми на предстоящих слушаниях в сенате США в четверг планирует заявить, что никогда не говорил Дональду Трампу о том, что в отношении него не ведется расследование, передаёт телеканал CNN со ссылкой на источники.

Один из источников сообщил телеканалу, что "Дж.Коми, как ожидается, скажет сенаторам, что он никогда не заверял Трампа, что тот не находится под следствием, потому что такие заверения были бы неправильными".

"Президент, возможно, неправильно понял точный смысл слов Коми, особенно касаемо проводимого ФБР расследования", - отметил другой источник.

9 мая Д.Трамп уволил Дж.Коми из-за того, что он "не способен эффективно возглавлять бюро".

"Хотя я очень признателен за то, что вы проинформировали меня трижды при разных обстоятельствах, что я не нахожусь под следствием, тем не менее я согласен с оценкой министерства юстиции, что вы не способны эффективно возглавлять бюро", - говорилось в письме Д.Трампа Дж.Коми.

Как ожидается, Дж.Коми в четверг ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства Д.Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности М.Флинна. Д.Трамп не планирует воспользоваться своим правом запретить дачу показаний Дж.Коми.

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Тэги: США, ФБР, ЭКС/ГЛАВА, ПОКАЗАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]