Значение и авторитет ШОС в нынешних геополитических условиях повышаются - глава Минобороны Казахстана

Потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) становится всё более востребованным на фоне роста террористических и экстремистских угроз, обострения межгосударственных противоречий, заявил министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков.
"В современных геополитических условиях на фоне обострения межгосударственных противоречий, роста проявления различных террористических и экстремистских групп всё больше повышается значение ШОС как организации, укрепляется её авторитет и востребованность", - сказал С.Жасузаков, открывая в среду совещание министров обороны государств-членов ШОС в столице Казахстана.
По оценке министра, ШОС "вносит важный вклад в дело поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе".
"Убеждён в том, - сказал С.Жасузаков, - что региональная стабильность во многом будет зависеть от наших согласованных действий. Поэтому нам необходимо и далее углублять взаимодействие по совместному противодействию негативным тенденциям и угрозам".
Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча министров обороны стран ШОС "внесёт свой вклад в дело развития сотрудничества и плодотворного обмена мнениями, предложениями и опытом".
Глубоко символично, отметил министр, что совещание проходит седьмого июня, накануне саммита глав государств ШОС.
"Ровно 15 лет назад, седьмого июня 2002 года, главы государств Шанхайской организации сотрудничества подписали хартию ШОС и заложили прочную основу для тесного взаимодействия в сферах безопасности, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, эффективного противодействия новым вызовам и угрозам", - сказал С.Жасузаков.
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