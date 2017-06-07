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Регион 07.06.2017 10:15

В парламенте Ирана идет перестрелка, есть пострадавшие

Не менее двух человек получили ранения в результате перестрелки в здании меджлиса (парламента Ирана), говорится в сообщениях на странице иранского агентства "Тасним" в Твиттере.

По первоначальным данным, в нападении могли участвовать от одного до трех человек.

В то же время "Тасним" отмечает, что иранские службы безопасности пока не подтвердили ранее появлявшиеся сообщения о захвате заложников в парламенте. Также пока неизвестно, был ли арестован нападавший.

В свою очередь другие иранские СМИ сообщали, что нападавший был один и что он попытался прорваться в здание парламента. После перестрелки, в результате которой ранения получили три человека, включая двух правительственных служащих и одного охранника, напавший бежал с места событий, пишут СМИ.

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Тэги: ИРАН, ПАРЛАМЕНТ, ПЕРЕСТРЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]