В парламенте Ирана идет перестрелка, есть пострадавшие

Не менее двух человек получили ранения в результате перестрелки в здании меджлиса (парламента Ирана), говорится в сообщениях на странице иранского агентства "Тасним" в Твиттере.

По первоначальным данным, в нападении могли участвовать от одного до трех человек.

В то же время "Тасним" отмечает, что иранские службы безопасности пока не подтвердили ранее появлявшиеся сообщения о захвате заложников в парламенте. Также пока неизвестно, был ли арестован нападавший.

В свою очередь другие иранские СМИ сообщали, что нападавший был один и что он попытался прорваться в здание парламента. После перестрелки, в результате которой ранения получили три человека, включая двух правительственных служащих и одного охранника, напавший бежал с места событий, пишут СМИ.