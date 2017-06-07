В Бишкеке ждут глав ООН и ОБСЕ

Генеральные секретари ООН и ОБСЕ посетят в ближайшее время Бишкек, сообщил директор департамента международных организаций и безопасности МИД Киргизии Сейит Убукеев

"В период с 10 по 11 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Бишкек. Визит состоится по приглашению президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и будет проходить на фоне 25-летия членства республики в ООН", - сказал С.Убукеев в среду журналистам.

По его словам, в рамках программы визита предусмотрены двусторонние встречи с руководством республики, в том числе с А.Атамбаевым. "Помимо этого запланировано участие А.Гутерреша в работе форума высокого уровня "Таза Коом" (Чистое общество) и Целей устойчивого развития", - отметил он.

"В повестке двусторонних встреч вопросы развития сотрудничества Киргизии и ООН, региональное сотрудничество и безопасность", - сказал С.Убукеев.

"Завершающей частью визита станет посещение города Ош (юг Киргизии). Визит будет проходить на фоне годовщины трагических событий на юге страны. Генсек ООН посетит мемориал "Слезы матерей", а также встретится с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, активом и гражданским обществом Оша" - добавил киргизский дипломат.

С.Убукеев также сообщил, что Киргизию с двухдневным визитом посетит генсек ОБСЕ Ламберто Заньер. "Визит состоится 12-13 июня. Основной целью визита станет предстоящие выборы президента республики и прошедший в декабре 2016 года референдум по изменению Конституции", - сказал он.

По его словам, визит Л.Заньера станет прощальным, так как мандат генсека ОБСЕ завершится 30 июня.

"Генсек ОБСЕ внимательно следит за происходящими позитивными изменениями в общественно-политической жизни страны и заинтересован лично ознакомится с ситуацией в Киргизии", - сказал С.Убукеев.

Помимо этого, рассказал представитель МИД, 13-15 июня с визитом в Киргизию прибудет генеральный директор ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг. В рамках визита запланирована его встреча с руководством республики, в том числе с премьер-министром С.Жээнбековым. "Ожидается подписание соглашения между правительством Киргизии и ЮНИДО об урегулировании задолженности по членским взносам перед ЮНИДО", - отметил дипломат.