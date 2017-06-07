Вступление в ШОС Индии и Пакистана повысит возможности Организации в сфере безопасности - Шойгу

Оформление членства Индии и Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества завершится через два дня, это повысит возможности ШОС в сфере безопасности, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Через два дня на саммите глав государств в Астане завершится оформление членского статуса Индии и Пакистана. Это повысит возможности Организации в сфере безопасности", - сказал С.Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны государств - членов ШОС в столице Казахстана.

Министр отметил, что "за 16 лет деятельности Организации накоплен солидный потенциал взаимодействия, который эффективно используется в интересах укрепления её авторитета, чему способствует процесс расширения ШОС".

"Несмотря на обострение ситуации во многих точках мира, - подчеркнул С.Шойгу, - нам удаётся не допускать дестабилизации в зоне ответственности ШОС".