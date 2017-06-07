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СНГ 07.06.2017 11:34

Вступление в ШОС Индии и Пакистана повысит возможности Организации в сфере безопасности - Шойгу

Оформление членства Индии и Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества завершится через два дня, это повысит возможности ШОС в сфере безопасности, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Через два дня на саммите глав государств в Астане завершится оформление членского статуса Индии и Пакистана. Это повысит возможности Организации в сфере безопасности", - сказал С.Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны государств - членов ШОС в столице Казахстана.

Министр отметил, что "за 16 лет деятельности Организации накоплен солидный потенциал взаимодействия, который эффективно используется в интересах укрепления её авторитета, чему способствует процесс расширения ШОС".

"Несмотря на обострение ситуации во многих точках мира, - подчеркнул С.Шойгу, - нам удаётся не допускать дестабилизации в зоне ответственности ШОС".

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Тэги: ШОС, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]