Туркменский лидер объявил выговоры руководителям финансово-экономического блока

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства подверг критике ряд ведущих чиновников, ответственных за экономику и финансы, сообщило Государственное информагентство страны

Согласно сообщению, министру финансов Мухаммедкули Мухаммедову объявлен строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля над деятельностью подведомственных учреждений

Аналогичный выговор был объявлен и министру экономики и развития Батыру Базарову.

Президент Туркменистана также объявил выговор председателю Главной государственной налоговой службы Сапарберды Гундогдыеву за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки.

Выразив недовольство уровнем организации работы учреждений финансово-экономического и банковского сектора, Г.Бердымухамедов объявил выговор и вице-премьеру Бяшиммырату Ходжамаммедову.