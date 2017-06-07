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СНГ 07.06.2017 11:45

Туркменский лидер объявил выговоры руководителям финансово-экономического блока

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства подверг критике ряд ведущих чиновников, ответственных за экономику и финансы, сообщило Государственное информагентство страны

Согласно сообщению, министру финансов Мухаммедкули Мухаммедову объявлен строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля над деятельностью подведомственных учреждений

Аналогичный выговор был объявлен и министру экономики и развития Батыру Базарову.

Президент Туркменистана также объявил выговор председателю Главной государственной налоговой службы Сапарберды Гундогдыеву за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки.

Выразив недовольство уровнем организации работы учреждений финансово-экономического и банковского сектора, Г.Бердымухамедов объявил выговор и вице-премьеру Бяшиммырату Ходжамаммедову.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЧИНОВНИКИ, ВЫГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]