Генсек ООН выступит на саммите ШОС в Астане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гетерриш отправляется в турне по странам Центральной Азии, в ходе которого примет участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана.
"В Астане 8 июня глава ООН примет участие в торжествах по случаю заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. В программе визита на следующий день, 9 июня, встреча Антониу Гутерриша с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и его выступление на пленарной сессии Шанхайской организации сотрудничества", - сообщает в среду Центр новостей ООН.
10 июня А.Гуттериш прибудет в узбекистанский Самарканд, где встретится с президентом республики Шавкатом Мирзияевым. Во второй половине дня глава ООН поедет в Нукус и посетит кладбище кораблей в Аральском море.
11 июня генсек ООН прибудет в Бишкек. После встречи с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым А.Гутерриш поедет в Ош для участия в мероприятиях, посвященных событиям июня 2010 года, когда в городе произошли межэтнические столкновения, повлекшие многочисленные жертвы.
В Таджикистан А.Гутерриш прибудет 12 июня. "Антониу Гутерриш встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также выступит на конференции по устойчивому развитию", - говорится в сообщении.
13 июня в Туркменистане у генсека ООН запланирована встреча с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, а также участие в диалоге высокого уровня, посвященном реализации стратегии борьбы с терроризмом в Центральной Азии.
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