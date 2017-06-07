Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9174 RUR   0.0301 GBR   2.1958 TRY   0.4847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 29° Завтра 21° 28° 9 Июн 19° 30° 10 Июн 21° 30°

Регион 07.06.2017 10:44

Иранское ТВ сообщает о стрельбе в районе мавзолея Хомейни к югу от Тегерана

Стрельба происходит в районе мавзолея имама Хомейни, сообщает в среду иранское государственное телевидение.

Есть информация о пострадавших.

Иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ" передает, что, по некоторым данным, напавший на мавзолей Хомейни привел в действие пояс смертника.

Мавзолей основателя Исламской республики Иран имама Хомейни находится на кладбище Бешехте-Захра к югу от Тегерана.

Ранее сообщалось о стрельбе близ парламентского комплекса в Тегеране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ХОМЕЙНИ, МАВЗОЛЕЙ, ПЕРЕСТРЕЛКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]