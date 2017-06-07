Иранское ТВ сообщает о стрельбе в районе мавзолея Хомейни к югу от Тегерана

Стрельба происходит в районе мавзолея имама Хомейни, сообщает в среду иранское государственное телевидение.

Есть информация о пострадавших.

Иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ" передает, что, по некоторым данным, напавший на мавзолей Хомейни привел в действие пояс смертника.

Мавзолей основателя Исламской республики Иран имама Хомейни находится на кладбище Бешехте-Захра к югу от Тегерана.

Ранее сообщалось о стрельбе близ парламентского комплекса в Тегеране.