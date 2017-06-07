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Дальнее зарубежье 07.06.2017 10:52

Си Цзиньпин заявил об укреплении "политического взаимодоверия" между Китаем и Казахстаном

Астана. 7 июня. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Казахстан планирует обсудить с президентом республики Нурсулатном Назарбаевым развитие сотрудничества между двумя странами.

"Главная задача моего нынешнего визита в Казахстан - вместе с президентом Нурсултаном Назарбаевым провести глубокий обмен мнениями и наметить направления дальнейшего продвижения всестороннего стратегического партнерства и роста динамики многовекторного сотрудничества между Китаем и Казахстаном", - пишет китайский лидер в своей статье, опубликованной на сайте казахстанского госагентства "Казинформ" в среду.

Он подчеркнул, что "политическое взаимодоверие между Китаем и Казахстаном укрепляется изо дня в день".

"Обе страны уважают независимость, суверенитет, территориальную целостность и выбранный путь развития друг друга, твердо оказывают взаимную поддержку в ключевых вопросах, осуществляют тесные координации и взаимодействие в международных и региональных делах", - отметил Си Цзиньпин.

В числе необходимых к реализации задач он назвал также развитие двусторонних отношений в сферах транспорта и логистики, облегчение торговли, изыскание более гибких и эффективных моделей инвестирования и финансирования и т.д.

Как сообщалось, официальный визит председателя КНР в Казахстан состоится 8 июня. Ожидается, что он также примет участие в саммите ШОС в Астане и открытии специализированной международной выставки ЭКСПО-2017.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ВИЗИТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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