Астана. 7 июня. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Казахстан планирует обсудить с президентом республики Нурсулатном Назарбаевым развитие сотрудничества между двумя странами.
"Главная задача моего нынешнего визита в Казахстан - вместе с президентом Нурсултаном Назарбаевым провести глубокий обмен мнениями и наметить направления дальнейшего продвижения всестороннего стратегического партнерства и роста динамики многовекторного сотрудничества между Китаем и Казахстаном", - пишет китайский лидер в своей статье, опубликованной на сайте казахстанского госагентства "Казинформ" в среду.
Он подчеркнул, что "политическое взаимодоверие между Китаем и Казахстаном укрепляется изо дня в день".
"Обе страны уважают независимость, суверенитет, территориальную целостность и выбранный путь развития друг друга, твердо оказывают взаимную поддержку в ключевых вопросах, осуществляют тесные координации и взаимодействие в международных и региональных делах", - отметил Си Цзиньпин.
В числе необходимых к реализации задач он назвал также развитие двусторонних отношений в сферах транспорта и логистики, облегчение торговли, изыскание более гибких и эффективных моделей инвестирования и финансирования и т.д.
Как сообщалось, официальный визит председателя КНР в Казахстан состоится 8 июня. Ожидается, что он также примет участие в саммите ШОС в Астане и открытии специализированной международной выставки ЭКСПО-2017.
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