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Финансы 07.06.2017 10:54

ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 9 июня планирует привлечь 200 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 9 июня 2017 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 200 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 9 июня проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 200 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.

Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен в 12,01%-14,99%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЦЕНТРОБАНК, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]