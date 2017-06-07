Один человек погиб в результате перестрелки вблизи парламента Ирана, восемь ранены - ТВ

По меньшей мере один человек погиб и восемь получили ранения в результате перестрелки около меджлиса (парламента) Ирана в Тегеране, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

По данным телеканала, погибший - охранник парламента.

Иранские СМИ отмечают, что парламент Ирана подвергся нападению, однако данные о числе нападавших разнятся - от одного до четырех человек.

"Пресс-ТВ" сообщает, что в настоящий момент службы безопасности Ирана ищут преступников. По другим данным, в парламенте все еще продолжается перестрелка, а один из напавших может быть заблокирован в помещении.

По словам депутата Элиаса Хазрати, нападавших было трое: двое вооружены автоматами АК-47 и один - пистолетом.

Национальная принадлежность напавших и их мотивы пока неизвестны.