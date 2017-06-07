В Тегеране арестованы двое из трех человек, напавших на мавзолей аятоллы Хомейни - СМИ

Два человека, совершивших в среду нападение на мавзолей аятоллы Хомейни на юге Тегерана, арестованы, третий привел в действие пояс смертника, сообщает иранское агентство "Мехр".

Ранее сообщалось о перестрелке на территории мавзолея.

Есть информация о пострадавших.

Из соображений безопасности закрыта станция метро, расположенная недалеко от мавзолея.

Мавзолей основателя Исламской республики Иран аятоллы Хомейни находится на кладбище Бешехте-Захра.