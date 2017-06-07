Службы безопасности заблокировали в здании парламента Ирана подрывника-смертника - СМИ

Иранские службы безопасности блокировали в меджлисе (парламенте) Ирана смертника с взрывчаткой, сообщает иранское агентство "Фарс" на странице в Твиттере.

Агентство уточняет, что кроме смертника в здании меджлиса находятся и другие нападавшие.

По различным данным, напавших - от одного до четырех человек. В настоящий момент иранские службы безопасности пытаются арестовать террористов.

Тем временем, полиция перекрыла прилегающую к территории парламента территорию.