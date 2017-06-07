Ответственность за нападение на парламент Тегерана взяло на себя ИГ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на парламентский комплекс в Тегеране, сообщает в среду межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Ранее в среду стало известно, что, по меньшей мере, один человек погиб и восемь получили ранения в результате перестрелки около меджлиса (парламента) Ирана в Тегеране. По сообщению иранского телеканала "Пресс-ТВ", погибший - охранник парламента.

Иранские СМИ отмечают, что парламент Ирана подвергся нападению, данные о числе нападавших разнятся - от одного до четырех человек.

"Пресс-ТВ" сообщает, что в настоящий момент службы безопасности Ирана ищут преступников. По другим данным, в парламенте все еще продолжается перестрелка, а один из напавших может быть заблокирован в помещении.

По словам депутата Элиаса Хазрати, нападавших было трое: двое вооружены автоматами АК-47 и один - пистолетом.

Пресс-секретарь посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко сказал "Интерфаксу", что на данный момент нет обращений от россиян о том, что они могли пострадать в результате перестрелок в Тегеране.