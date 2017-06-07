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СНГ 07.06.2017 12:19

Назарбаев отмечает необходимость укрепления экономической составляющей в деятельности ШОС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает важной встречу министров обороны государств-членов ШОС накануне проведения Совета глав государств - членов организации в Астане и международной выставки "ЭКСПО-2017", сообщила пресс-служба главы государства.

"Шанхайская организация сотрудничества зарекомендовала себя серьезным региональным объединением, которая создавалась для решения вопросов экономического сотрудничества государствами, близкими друг другу в культурном, территориальном, историческом плане", - сказал Н.Назарбаев в среду на встрече с министрами обороны государств-членов ШОС.

Президент Казахстана обратил внимание, что с момента принятия Шанхайской хартии прошло 15 лет, и за этот период времени проделана большая совместная работа.

"На предстоящем заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества предполагается принятие двух крупных стран - Индии и Пакистана в члены нашей организации. Таким образом, ШОС объединяет порядка 40% населения всей Земли. Главное - это сохранение "шанхайского духа", который базируется на решении всех возникающих вопросов на основе консенсуса", - сказал Н.Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость укрепления экономической составляющей в деятельности организации.

"Положительная динамика ШОС в настоящее время обусловлена развитием программы "Новый Шелковый путь". Данная программа поддерживается всеми членами организации, в первую очередь Казахстаном, являющимся близким соседом КНР", - отметил Н.Назарбаев.

В заключение президент Казахстана отметил, что деятельность оборонных ведомств должна сопутствовать руслу экономической интеграции ШОС.

Во встрече с президентом приняли участие министры обороны Казахстана Сакен Жасузаков, Китая - Чан Ваньцюань, России - Сергей Шойгу, Таджикистана - Мирзо Шерали, Узбекистана - Кабул Бердиев, начальник Генерального штаба Киргизии Райимберди Дуйшенбиев, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ШОС, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]