Конвенцию по реформе системы двусторонних налоговых соглашений подпишут более 60 стран

Более 60 стран подпишут в среду в Париже международную конвенцию по налоговым соглашениям, которая вводит минимальные стандарты для таких соглашений и призвана перекрыть лазейки, позволяющие корпорациям перемещать прибыль в низконалоговые юрисдикции.

Конвенция является одним из элементов международного плана BEPS (противодействие размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения), который по поручению G20 реализует Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР). Документ, который согласовывался в течение нескольких лет, позволит странам перенести принципы BEPS сразу во все подписанные ими в последние десятилетия двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения. Число таких двусторонних соглашений превышает в мире 2000.

Налоговые потери стран из-за перемещения корпорациями прибылей в низконалоговые юрисдикции консервативно оцениваются в $100-240 млрд в год или в 4-10% от общего объема поступлений налога на прибыль мире, говорится в пресс-релизе ОЭСР.

Конвенция устанавливает минимальные стандарты, позволяющие избежать увода прибыли компаниями за рубеж, создает более эффективные механизмы для разрешения споров между странами. Ее подписантами стали все ведущие страны мира, кроме США.

"Мы избавим страны от необходимости вести многочисленные переговоры о внесении изменений в двусторонние налоговые соглашения в соответствии с принципами BEPS. При этом, поскольку к конвенции хотят присоединиться более 100 стран, мы обеспечим единство в реализации принципов BEPS, что создаст более предсказуемые и определенные условия для бизнеса, улучшит работу международной налоговой системы в интересах граждан", - цитируются в сообщении ОЭСР слова генерального секретаря организации Хосе Анхеля Гурриа.

Сейчас международные корпорации имеют возможность направлять прибыль в страны, где ставка налога меньше и с которыми действует соглашение об избежании двойного налогообложения. Для этого корпорации создают в низконалоговой юрисдикции материнскую компанию, которая не ведет реальной деятельности, а выполняет только управленческие функции.

Примером таких стран в Европе являются Нидерланды, Люксембург.

План BEPS включает в себя в общей сложности 15 мер, одна из которых - предотвращение злоупотреблений налоговыми конвенциями. Эти шаги связаны с усовершенствованием контроля за внутригрупповыми сделками, за налогообложением нематериальных активов, контролируемыми иностранными компаниям, а также борьбой с другими схемами уклонения от налогов.

В рамках плана начинается автоматический обмен налоговой информацией между странами. Как ранее сообщалось, первые обмены информацией в автоматическом режиме для России состоятся в 2018 году (будут касаться информации за 2017 год).

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", на конец 2016 года у российских юрлиц было 102 тыс. иностранных компаний-совладельцев. По сравнению с предыдущим годом оно незначительно - на 2% - снизилось. По-прежнему самая их большая концентрация на Кипре - около 22 тыс. При этом росло в прошлом году количество российских компаний с совладельцами из Сейшельских островов и Белиза, в то время как количество компаний из европейских - как правило, более прозрачных - юрисдикций (включая Кипр) снизилось.