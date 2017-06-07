В нападении на мавзолей Хомейни в Тегеране участвовала женщина-смертник - СМИ

Террористом-смертником - одним из группы напавших на мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана - оказалась женщина, сообщает в среду иранское агентство "Мехр".
По данным агентства, женщина подорвала себя в западном дворе мавзолея.
Еще двое нападавших арестованы.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, а еще четыре получили ранения в результате атаки на мавзолей имама Хомейни.
Мавзолей основателя Исламской республики Иран имама Хомейни находится на кладбище Бешехте-Захра в Тегеране.
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