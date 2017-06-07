В нападении на мавзолей Хомейни в Тегеране участвовала женщина-смертник - СМИ

Террористом-смертником - одним из группы напавших на мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана - оказалась женщина, сообщает в среду иранское агентство "Мехр".

По данным агентства, женщина подорвала себя в западном дворе мавзолея.

Еще двое нападавших арестованы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, а еще четыре получили ранения в результате атаки на мавзолей имама Хомейни.

Мавзолей основателя Исламской республики Иран имама Хомейни находится на кладбище Бешехте-Захра в Тегеране.