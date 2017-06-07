Ситуация в меджлисе Ирана после стрельбы под контролем, заседание продолжается - СМИ

Ситуация в парламенте Ирана, где неизвестные ранее открыли стрельбу, взята под контроль, сообщил директор по связям с общественностью законодательного органа Мехди Киаи, слова которого в среду приводят официальные иранские СМИ.

По словам директора, сотрудники охраны сейчас обеспечили безопасность и открытое заседание парламента продолжается.

Вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана в районе 10:00 . Один из нападавших был арестован. По данным иранских официальных СМИ, нападавших было четверо, они были вооружены автоматами Калашникова и пистолетом.

Представитель города Решт в парламенте Ирана сообщил, что один человек погиб в результате стрельбы в парламенте. По его словам, один из сотрудников охраны парламента получил ранения в ногу и двое других ранены в грудь и руки.

Ответственность за нападение на парламент Ирана взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" .