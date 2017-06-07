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Финансы 07.06.2017 12:09

MBNP обязала банки в Азербайджане до 15 июня опубликовать финансовые отчеты за 2016г

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана обязала банки страны до 15 июня опубликовать финансовые отчеты за 2016 год, говорится в сообщении палаты.

Об этом было сказано на встрече представителей палаты, банков и аудиторских компаний.

"Участники встречи обсудили причины, по которым некоторые банки не публикуют отчеты в установленный срок, и пути устранения этих причин. Основными причинами были названы разногласия банков с аудиторами, а также ужесточение палатой требований к аудиту банков", - отмечается в сообщении.

По законодательству, банки должны опубликовать аудированную годовую финансовую отчетность до 31 мая.

А.Ахундов

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Тэги: MBNP, БАНКИ, ОТЧЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]