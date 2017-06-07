MBNP обязала банки в Азербайджане до 15 июня опубликовать финансовые отчеты за 2016г

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана обязала банки страны до 15 июня опубликовать финансовые отчеты за 2016 год, говорится в сообщении палаты.
Об этом было сказано на встрече представителей палаты, банков и аудиторских компаний.
"Участники встречи обсудили причины, по которым некоторые банки не публикуют отчеты в установленный срок, и пути устранения этих причин. Основными причинами были названы разногласия банков с аудиторами, а также ужесточение палатой требований к аудиту банков", - отмечается в сообщении.
По законодательству, банки должны опубликовать аудированную годовую финансовую отчетность до 31 мая.
А.Ахундов
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