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Регион 07.06.2017 12:25

При нападении на мавзолей Хомейни в Тегеране ликвидированы трое террористов - СМИ

Не менее трех террористов были убиты в среду после того, как они совершили попытку нападения на мавзолей аятоллы Хомейни на юге Тегерана, сообщает в среду иранское агентство "Мехр".

По первоначальным данным, в нападении участвовали два террориста-смертника. Один из них - женщина - подорвала себя в западном дворе мавзолея.

Второй подрывник-смертник, вооруженный шестью гранатами, был, по-видимому, застрелен полицейскими.

Иранские СМИ также передавали об арестах части напавших - от одного до двух человек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, а еще четыре получили ранения в результате атаки на мавзолей Хомейни.

По данным "Мехр", в настоящий момент силы безопасности обезвреживают оставленное возле мавзолея устройство.

Станция метро рядом с мавзолеем закрыта.

В интересах безопасности посетителей в настоящий момент не выпускают с территории объекта.

Мавзолей основателя Исламской республики Иран аятоллы Хомейни находится на кладбище Бешехте-Захра в Тегеране.

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Тэги: ИРАН, МАВЗОЛЕЙ, ТЕРРОРИСТЫ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]