При нападении на мавзолей Хомейни в Тегеране ликвидированы трое террористов - СМИ

Не менее трех террористов были убиты в среду после того, как они совершили попытку нападения на мавзолей аятоллы Хомейни на юге Тегерана, сообщает в среду иранское агентство "Мехр".

По первоначальным данным, в нападении участвовали два террориста-смертника. Один из них - женщина - подорвала себя в западном дворе мавзолея.

Второй подрывник-смертник, вооруженный шестью гранатами, был, по-видимому, застрелен полицейскими.

Иранские СМИ также передавали об арестах части напавших - от одного до двух человек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, а еще четыре получили ранения в результате атаки на мавзолей Хомейни.

По данным "Мехр", в настоящий момент силы безопасности обезвреживают оставленное возле мавзолея устройство.

Станция метро рядом с мавзолеем закрыта.

В интересах безопасности посетителей в настоящий момент не выпускают с территории объекта.

Мавзолей основателя Исламской республики Иран аятоллы Хомейни находится на кладбище Бешехте-Захра в Тегеране.