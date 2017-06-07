Глава МИД Франции подтвердил гибель еще одного француза при терактах в Лондоне

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду заявил, что подтверждена гибель еще одного гражданина Франции, в результате последних террористических нападений в Лондоне.

"С величайшим прискорбием я узнал сегодня, что среди погибших - француз, который до этого считался пропавшим без вести", - говорится в заявлении министра иностранных дел Франции.

По информации французских СМИ, речь идет о 36-летнем Себастьяне Беланже.

Таким образом, жертвами терактов в Лондоне стали два француза.

Ранее французский МИД сообщал, что среди жертв нападения на лондонском мосту - 26-летний француз Александр Пижард.

Между тем, еще один гражданин Франции до сих пор считается пропавшим без вести после атаки в столице Великобритании.

В свою очередь британские СМИ сообщают, что ранее в среду сотрудники лондонской полиции задержали еще одного человека, подозреваемого в причастности к нападениям в Лондоне.

По их информации, 30-летний мужчина был задержан на востоке британской столицы.

Вечером в субботу преступники на фургоне на большой скорости выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло на рынке Боро и в районе Воксхолл.

По последним данным, семь человек погибли, 48 пострадали.