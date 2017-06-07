Находившийся в здании иранского парламента смертник подорвал себя - СМИ

Террорист-смертник, участвовавший в нападении на парламент Ирана в Тегеране, привел в действие взрывное устройство внутри здания, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

Кроме того, по данным телеканала, сотрудники Корпуса стражей исламской революции застрелили другого напавшего.

В свою очередь иранское агентство "Мехр" сообщило со ссылкой на власти Тегерана, что из числа нападавших один был застрелен сотрудниками служб безопасности, а еще один подорвался. Остальные террористы были арестованы.

При нападении на парламентский комплекс также погиб один охранник.