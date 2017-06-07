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Происшествия 07.06.2017 12:44

В ДТП в Азербайджане погибли три члена одной семьи - МВД

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с многочисленными человеческими жертвами произошло в ночь на среду в Гаджигабуле (центральный Азербайджан), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МВД республики.

«Водитель иномарки «Ford» Габиль Абдуллаев не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина перевернулась», - отметили в ведомстве.

В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель, а также его мать и брат. Еще один пассажир получил ранения и госпитализирован.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]