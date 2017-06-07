В ДТП в Азербайджане погибли три члена одной семьи - МВД

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с многочисленными человеческими жертвами произошло в ночь на среду в Гаджигабуле (центральный Азербайджан), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МВД республики.

«Водитель иномарки «Ford» Габиль Абдуллаев не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина перевернулась», - отметили в ведомстве.

В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель, а также его мать и брат. Еще один пассажир получил ранения и госпитализирован.

Р.Бабаев