Кремль: в Москве решительно осуждают теракты в Иране, указывают на востребованность скоординированных действий по борьбе с терроризмом

В России решительно осуждают теракты, произошедшие в среду в Иране, и указывают на необходимость скоординированных действий в борьбе с террористами, в том числе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

"Безусловно, в Москве решительно осуждают подобные террористические акты. Это действительно акты терроризма, которые заслуживают самого решительного осуждения", - сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, продолжение серии террористических актов "подчеркивает востребованность скоординированных действий по борьбе с терроризмом, в том числе с "Исламским государством".