Президент Франции подтвердил гибель трех французов в результате терактов в Лондоне

Французский президент Эмманюэль Макрон в среду заявил, что среди жертв последних террористических нападений в Лондоне трое граждан Франции.

"Сегодня утром мы получили подтверждение новых данных. В итоге погибли три француза, восемь получили ранения", - приводят французские СМИ слова Э.Макрона.

Ранее британские СМИ сообщали, что полиция Лондона в Темзе обнаружила тело еще одного погибшего, который, возможно, был гражданином Франции.

Вечером в субботу преступники на фургоне на большой скорости выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло на рынке Боро и в районе Воксхолл.

По последним данным, семь человек погибли, 48 пострадали.