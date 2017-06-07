Президент Франции подтвердил гибель трех французов в результате терактов в Лондоне

Французский президент Эмманюэль Макрон в среду заявил, что среди жертв последних террористических нападений в Лондоне трое граждан Франции.
"Сегодня утром мы получили подтверждение новых данных. В итоге погибли три француза, восемь получили ранения", - приводят французские СМИ слова Э.Макрона.
Ранее британские СМИ сообщали, что полиция Лондона в Темзе обнаружила тело еще одного погибшего, который, возможно, был гражданином Франции.
Вечером в субботу преступники на фургоне на большой скорости выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло на рынке Боро и в районе Воксхолл.
По последним данным, семь человек погибли, 48 пострадали.
Новый Центр подготовки снайперов открылся в Азербайджане
Азербайджанская делегация обсудила в Польше двустороннее сотрудничество
Moore Stephens Azerbaijan подготовит отчет за 2016г по Прозрачности в добывающей сфере Азербайджана
Курс манат/доллар на 8 июня - 1,7022 AZN/$1
VTB Bank (Azerbaijan) соблюдает требования регулятора к адекватности капитала
В Азербайджане подготовлен проект Стратегии занятости до 2031 года – министр труда
Более 250 новостроек будет построено в Баку с целью улучшения жилищных условий жителей столицы
Израиль заинтересован в активном участии в ежегодном Бакинском джазовом фестивале – посол в Баку
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Президент Алиев распорядился выделить более 4 млн манатов на развитие дорожной инфраструктуры Загатальского района
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал отчетность по стандартам МСФО за 2016г.
В Азербайджане прошла Торжественная церемония награждения победителей республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
Nar представляет выгодные пакеты «Отпуск» для пользователей услуг роуминга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»