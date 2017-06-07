ЕС принял стратегию борьбы с бедностью на планете

Европейский союз принял в среду стратегический план сотрудничества с развивающимися странами, центральная цель которого - искоренение бедности в мире.

"Этот "Новый европейский консенсус в области развития" представляет собой новое коллективное видение и план действий по искоренению бедности и достижению устойчивого развития", - отмечается в коммюнике Совета ЕС.

Стратегию в форме совместного заявления подписали премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Маскат, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и председатель Европарламента Антонио Таяни.

Совет ЕС напоминает, что Европа является мировым лидером в политике развития, крупнейшим в мире донором официальной помощи в целях развития.

Новый европейский консенсус по развитию - это "ответ ЕС на сегодняшние глобальные тенденции и вызовы", согласованный с принятой ООН Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Стратегия признает тесную взаимосвязь между разными элементами, такими как экономическое развитие, мир и безопасность, гуманитарная помощь, миграция, окружающая среда и климат. Она включает такие сферы, как работа с молодежью, гендерное равенство, мобильность и миграция. Политика ЕС в области развития включает устойчивую энергетику и борьбу с изменением климата, инвестиции и торговлю. Она направлена на установление надлежащего управления, демократии, верховенства права и защиту прав человека.

Новый консенсус сочетает традиционную помощь в целях развития с инновационными формами финансирования. ЕС и его члены намерены в осуществлении этой политики строить тесные партнерские отношения с гражданским обществом, работать на местах...