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Регион 07.06.2017 16:34

Представители МИД прикаспийских государств согласовали ряд положений конвенции о правовом статусе Каспия

Специальная рабочая группа (СРГ) по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств согласовала некоторые положения проекта документа.

Как сообщается в информации МИД Казахстана, распространенной в среду, в ходе 49-го заседания СРГ, состоявшемся 1-2 июня в столице Туркменистана - Ашхабаде, делегации обсудили оставшиеся несогласованными положения проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. "В результате состоявшихся переговоров ряд положений проекта Конвенции был согласован", - подчеркивается в коммюнике заседания.

"Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили благодарность Туркменистану за высокий уровень организации встречи. Была достигнута договоренность провести следующее заседание в Исламской Республике Иран. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам", - отмечается в сообщении МИД.

Как сообщалось со ссылкой на главу МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова, по мере готовности проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря будут определены сроки проведения саммита глав прикаспийских государств, на котором планируется подписать данный документ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]