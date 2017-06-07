Представители МИД прикаспийских государств согласовали ряд положений конвенции о правовом статусе Каспия

Специальная рабочая группа (СРГ) по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств согласовала некоторые положения проекта документа.

Как сообщается в информации МИД Казахстана, распространенной в среду, в ходе 49-го заседания СРГ, состоявшемся 1-2 июня в столице Туркменистана - Ашхабаде, делегации обсудили оставшиеся несогласованными положения проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. "В результате состоявшихся переговоров ряд положений проекта Конвенции был согласован", - подчеркивается в коммюнике заседания.

"Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили благодарность Туркменистану за высокий уровень организации встречи. Была достигнута договоренность провести следующее заседание в Исламской Республике Иран. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам", - отмечается в сообщении МИД.

Как сообщалось со ссылкой на главу МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова, по мере готовности проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря будут определены сроки проведения саммита глав прикаспийских государств, на котором планируется подписать данный документ.