Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал отчетность по стандартам МСФО за 2016г.

Банк ВТБ (Азербайджан), входящий в Группу второго по величине российского банка ВТБ (активы 221 млрд долларов, чистая прибыль за 2016г. составила 915 млн. долларов), опубликовал отчетность по стандартам МСФО за прошедший год. Так, по итогам 2016 года суммарные активы ВТБ (Азербайджан) составили 271,6 млн манат, в том числе 195 млн манат – кредитный портфель. Пассивы банка сформированы за счет средств, предоставленных финансовыми институтами, а также за счет остатков средств на счетах физических и юридических лиц.

Уровень достаточности капитала первого и второго порядка в 2016 году составил 25,6% и 35,1% при нормативных значениях 5% и 10% соответственно. В 2016 году со стороны Группы ВТБ Банку, в рамках Стратегии развития, было предоставлено дополнительное финансирование.

В настоящее время в банке реализуется стратегия на 2017-2019гг. Важным ее направлением, наряду с кредитованием, является развитие транзакционного бизнеса с использованием современных информационных технологий. В этой связи одним из ключевых направлений корпоративного бизнеса является активное участие банка в расчетах между российским и азербайджанским бизнесом. Внедрение и использование банком современных информационных технологий направлено также на повышение доступности и удобства финансовых услуг для населения.

Достижение целей, поставленных стратегией, предусматривает дальнейшее наращивание капитала банка. В настоящее время проводится соответствующая работа в рамках корпоративных процедур Группы.

В 2016г. в целях реализации данной стратегии банк сформировал обновленную команду, нацеленную на работу в современных экономических условиях с учетом приоритетов Группы.

Наряду с реализацией новых проектов банк продолжил работу по реструктуризации обязательств физических и юридических лиц. Банк разработал и представил заемщикам соответствующие предложения, адаптированные под современные условия.