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Внешняя политика 07.06.2017 16:35

Азербайджан и ЕС обсудят соглашение о стратегическом партнерстве в середине июня в Баку

Очередной раунд переговоров между Азербайджаном и ЕС по проекту соглашения о стратегическом партнерстве пройдет 13-14 июня в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве ЕС.

«Переговоры состоятся в Баку 13-14 июня. Делегацию переговорщиков от ЕС будет возглавлять представитель службы внешних связей Люк Девин»,- отметили в миссии.

Переговоры будут проводиться по двум блокам – политическим вопросам и вопросам безопасности, а также торговому блоку.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ПАРТНЕРСТВО, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]