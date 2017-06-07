Азербайджан и ЕС обсудят соглашение о стратегическом партнерстве в середине июня в Баку

Очередной раунд переговоров между Азербайджаном и ЕС по проекту соглашения о стратегическом партнерстве пройдет 13-14 июня в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве ЕС.

«Переговоры состоятся в Баку 13-14 июня. Делегацию переговорщиков от ЕС будет возглавлять представитель службы внешних связей Люк Девин»,- отметили в миссии.

Переговоры будут проводиться по двум блокам – политическим вопросам и вопросам безопасности, а также торговому блоку.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ф.Исазаде