Нефть перешла к снижению в среду, Brent торгуется на уровне $49,7 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в среду на сигналах роста запасов бензина в США.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 опустилась на $0,45 (0,90%) - до $49,67 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,35 (0,73%) - до $47,84 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), запасы бензина в США на минувшей неделе подскочили на 4,08 млн баррелей. Столь существенный рост запасов топлива усугубил опасения инвесторов в том, что излишек предложения на американском нефтяном рынке сохранится в обозримом будущем.
Официальный отчет министерства энергетики США о запасах топлива в стране будут обнародован в среду в 18:30. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам 9-й недели подряд - на 3,5 млн баррелей.
Вместе с тем управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США накануне повысило прогноз роста добычи в стране на 2018 год на 0,4% по сравнению с предыдущей оценкой - до 10,01 млн б/с, что выше рекордного уровня в 9,6 млн б/с, зафиксированного в 1970 году.
Помимо этого, EIA понизило прогнозы цен на нефть WTI и Brent на 2018 год. Так, прогноз средней стоимости WTI уменьшен на 2,7% - до $53,61 за баррель, Brent - на 2,6%, до $55,61 за баррель.
Дополнительным негативным фактором стала новость о том, что компания Royal Dutch Shell сняла ограничения на экспорт нефти из Нигерии, не осуществлявшийся более года.
Новый Центр подготовки снайперов открылся в Азербайджане
Азербайджанская делегация обсудила в Польше двустороннее сотрудничество
В Азербайджане подготовлен проект Стратегии занятости до 2031 года – министр труда
Более 250 новостроек будет построено в Баку с целью улучшения жилищных условий жителей столицы
Израиль заинтересован в активном участии в ежегодном Бакинском джазовом фестивале – посол в Баку
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Президент Алиев распорядился выделить более 4 млн манатов на развитие дорожной инфраструктуры Загатальского района
Президенту Бразилии дали еще три дня на подготовку ответов для полиции по делу о коррупции
Президент Ирана призвал мир объединиться для борьбы против экстремизма
В Бразилии возобновили процесс над Русеф и Темером, из-за которого нынешний президент может лишиться поста
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал отчетность по стандартам МСФО за 2016г.
В Азербайджане прошла Торжественная церемония награждения победителей республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
Nar представляет выгодные пакеты «Отпуск» для пользователей услуг роуминга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»