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ТЭК 07.06.2017 16:36

Нефть перешла к снижению в среду, Brent торгуется на уровне $49,7 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в среду на сигналах роста запасов бензина в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 опустилась на $0,45 (0,90%) - до $49,67 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,35 (0,73%) - до $47,84 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы бензина в США на минувшей неделе подскочили на 4,08 млн баррелей. Столь существенный рост запасов топлива усугубил опасения инвесторов в том, что излишек предложения на американском нефтяном рынке сохранится в обозримом будущем.

Официальный отчет министерства энергетики США о запасах топлива в стране будут обнародован в среду в 18:30. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам 9-й недели подряд - на 3,5 млн баррелей.

Вместе с тем управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США накануне повысило прогноз роста добычи в стране на 2018 год на 0,4% по сравнению с предыдущей оценкой - до 10,01 млн б/с, что выше рекордного уровня в 9,6 млн б/с, зафиксированного в 1970 году.

Помимо этого, EIA понизило прогнозы цен на нефть WTI и Brent на 2018 год. Так, прогноз средней стоимости WTI уменьшен на 2,7% - до $53,61 за баррель, Brent - на 2,6%, до $55,61 за баррель.

Дополнительным негативным фактором стала новость о том, что компания Royal Dutch Shell сняла ограничения на экспорт нефти из Нигерии, не осуществлявшийся более года.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]