Генсек НАТО приветствовал планы укрепления обороноспособности ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду во время совместной пресс-конференции с президентом Черногории Филипом Вуяновичем, что усиление оборонного потенциала ЕС, включая создание Европейского фонда обороны, будет полезным для альянса.
"Новый механизм финансирования позволит развивать новые возможности, более последовательно и согласованно; и это позволит тратить больше и эффективнее, что в свою очередь также находится в полном согласии с текущей деятельностью НАТО, и мы приветствуем (данные меры - ИФ) со стороны ЕС", - сказал Й.Столтенберг.
"Более крепкая европейская оборона также внесет вклад в более крепкую НАТО, потому что она усилит европейскую основу НАТО", - отметил генсек
В среду высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини представила "Белую книгу" о будущем Евросоюза, которая, в частности, предполагает усиление оборонных возможностей Европы на период до 2025 года и создание Европейского фонда обороны
"Ожидается, что оборонный фонд в среднесрочной перспективе будет иметь объем 5,5 млрд евро в год "за счет координации, укрепления и усиления транснациональных инвестиций", - отмечается в документе.
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