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Дальнее зарубежье 07.06.2017 17:45

Генсек НАТО приветствовал планы укрепления обороноспособности ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду во время совместной пресс-конференции с президентом Черногории Филипом Вуяновичем, что усиление оборонного потенциала ЕС, включая создание Европейского фонда обороны, будет полезным для альянса.

"Новый механизм финансирования позволит развивать новые возможности, более последовательно и согласованно; и это позволит тратить больше и эффективнее, что в свою очередь также находится в полном согласии с текущей деятельностью НАТО, и мы приветствуем (данные меры - ИФ) со стороны ЕС", - сказал Й.Столтенберг.

"Более крепкая европейская оборона также внесет вклад в более крепкую НАТО, потому что она усилит европейскую основу НАТО", - отметил генсек

В среду высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини представила "Белую книгу" о будущем Евросоюза, которая, в частности, предполагает усиление оборонных возможностей Европы на период до 2025 года и создание Европейского фонда обороны

"Ожидается, что оборонный фонд в среднесрочной перспективе будет иметь объем 5,5 млрд евро в год "за счет координации, укрепления и усиления транснациональных инвестиций", - отмечается в документе.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ЕС, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]