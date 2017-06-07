Обломки пропавшего самолета армии Мьянмы найдены в Андаманском море

Обломки транспортного самолета Shaanxi Y-8, принадлежавшего армии Мьянмы и ранее пропавшего с экранов радаров, обнаружены в Андаманском море, сообщил в среду авиационный портал Airlive со ссылкой на представителей правительства.
В настоящий момент в поисково-спасательной операции участвуют шесть кораблей и три самолета.
Пресс-служба аэропорта, из которого вылетел самолет, ранее сообщала, что на борту находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа.
Согласно ранее обнародованному заявлению Минобороны Мьянмы, связь с этим самолётом была внезапно утеряна в 13:35 (11:05), когда самолет находился в 32 км от города Тавой.
Связь пропала в тот момент, когда самолет пролетал в районе между городами Мьей (расположен на юге) и крупнейшим в стране Янгоном.
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