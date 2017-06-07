Каспар создал Департамент управления проектами для повышения экономической эффективности

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар) создало Департамент по управлению проектами, отмечается в сообщении общества.
«В обязанности Департамента входят: повышение экономической эффективности услуг, оказываемых соответствующими подразделениями Каспар по судовому агентству, дноуглублению, судовому ремонту, измерению глубин, водолазных и оффшорных услуг (якорных операций, буксировке, снабжению, услуг крановых судов), усовершенствованию их коммерческой деятельности и участие в новых проектах», - говорится в информации.
По данным Каспар, Департамент будет реализовывать необходимые мероприятия для участия в проектах, изучать и анализировать рынок услуг, вести переговоры с потенциальными клиентами и представлять пароходство в тендерах.
В обязанности Департамента также входит выявление и решение внутренних проблем в проектах.
«Деятельность новой структуры не ограничится только местным рынком. Будет расширено сотрудничество с такими крупными компаниями, как BP, Saipem, TOTAL, Petronas, Dragon Oil. Кроме того, планируется повышение уровня основных услуг пароходства в соответствии с международными стандартами и требованиями и расширение их ассортимента», - отмечается в сообщении.
Департамент также займется привлечением судов иностранных государств для ремонта на заводах Каспар.
Главой Департамента по управлению проектами Каспар назначен Керим Султанов, имеющий большой опыт работы в международных компаниях в области управления логистикой и проектами. До нынешнего назначения он работал на ряде руководящих должностей в Каспар.
Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.
Н.Аббасова
Новый Центр подготовки снайперов открылся в Азербайджане
Азербайджанская делегация обсудила в Польше двустороннее сотрудничество
В Азербайджане подготовлен проект Стратегии занятости до 2031 года – министр труда
Более 250 новостроек будет построено в Баку с целью улучшения жилищных условий жителей столицы
Израиль заинтересован в активном участии в ежегодном Бакинском джазовом фестивале – посол в Баку
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Президент Алиев распорядился выделить более 4 млн манатов на развитие дорожной инфраструктуры Загатальского района
Президенту Бразилии дали еще три дня на подготовку ответов для полиции по делу о коррупции
Президент Ирана призвал мир объединиться для борьбы против экстремизма
В Бразилии возобновили процесс над Русеф и Темером, из-за которого нынешний президент может лишиться поста
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал отчетность по стандартам МСФО за 2016г.
В Азербайджане прошла Торжественная церемония награждения победителей республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
Nar представляет выгодные пакеты «Отпуск» для пользователей услуг роуминга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»