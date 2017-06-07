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Транспорт и связь 07.06.2017 16:59

Каспар создал Департамент управления проектами для повышения экономической эффективности

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар) создало Департамент по управлению проектами, отмечается в сообщении общества.

«В обязанности Департамента входят: повышение экономической эффективности услуг, оказываемых соответствующими подразделениями Каспар по судовому агентству, дноуглублению, судовому ремонту, измерению глубин, водолазных и оффшорных услуг (якорных операций, буксировке, снабжению, услуг крановых судов), усовершенствованию их коммерческой деятельности и участие в новых проектах», - говорится в информации.

По данным Каспар, Департамент будет реализовывать необходимые мероприятия для участия в проектах, изучать и анализировать рынок услуг, вести переговоры с потенциальными клиентами и представлять пароходство в тендерах.

В обязанности Департамента также входит выявление и решение внутренних проблем в проектах.

«Деятельность новой структуры не ограничится только местным рынком. Будет расширено сотрудничество с такими крупными компаниями, как BP, Saipem, TOTAL, Petronas, Dragon Oil. Кроме того, планируется повышение уровня основных услуг пароходства в соответствии с международными стандартами и требованиями и расширение их ассортимента», - отмечается в сообщении.

Департамент также займется привлечением судов иностранных государств для ремонта на заводах Каспар.

Главой Департамента по управлению проектами Каспар назначен Керим Султанов, имеющий большой опыт работы в международных компаниях в области управления логистикой и проектами. До нынешнего назначения он работал на ряде руководящих должностей в Каспар.

Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.

Н.Аббасова

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Тэги: КАСПАР, ДЕПАРТАМЕНТ, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]