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СНГ 07.06.2017 18:02

Правительство Литвы объявило строящуюся Белорусскую АЭС угрозой нацбезопасности

Кабинет министров Литвы решил, что строящаяся примерно в 50 километрах от Вильнюса (в белорусском Островце) Белорусская АЭС (БелАЭС) представляет угрозу национальной безопасности Литвы.

"Интересы национальной безопасности и людей - самые важные. Позиция Литвы по поводу БелАЭС четкая и принципиальная - строительство БелАЭС не может продолжаться. С самого начала это строительство сопровождается серьезными нарушениями и инцидентами, не соблюдались и до сих пор не соблюдаются ни требования ядерной безопасности, ни международные природоохранные требования", - заявил премьер Саулюс Сквярнялис, слова которого приводятся в пресс-релизе правительства.

Как говорится в сообщении, кабмин Литвы оценил угрозы в связи с БелАЭС во исполнение принятого сеймом Литвы закона, которым намечается ограничивать импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

В итоге правительство предложило сейму признать БелАЭС небезопасной, представляющей в силу географического положения угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и здоровья людей.

По мнению правительства Литвы, БелАЭС нарушает национальные интересы и интересы безопасности по всем установленным в законе критериям: географическое положение и пригодность выбранной стройплощадки, технологические особенности, обеспечение ядерной безопасности, соблюдение международных требований безопасности и природоохраны, межгосударственное сотрудничество.

"В выполненной оценке говорится, что Белоруссия не представила доказательств того, что при выборе строительной площадки для АЭС, которая находится всего в 40 с небольшим километрах от Вильнюса, были должным образом приняты во внимание численность населения Литвы, его распределение и другие факторы, которые имеют значение в случае ядерной или радиологической аварии на БелАЭС", - говорится в сообщении.

Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС примерно в 50 км от Вильнюса. Литовское правительство говорит, что работы ведутся с нарушениями стандартов безопасности и природоохраны. Минск эти претензии отрицает.

Литва требует, чтобы Белоруссия провела все необходимые сейсмологические, геологические, гидрологические исследования стройплощадки БелАЭС, выполнила процедуры проверки площадки в соответствии с предусмотренными стандартами, а также просит о проведении SEED-миссии МАГАТЭ в полном объеме и стресс-тестов по методологии Евросоюза.

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Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, АЭС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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