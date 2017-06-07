Вице-премьер Турции выступил с осуждением терактов в Тегеране

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в среду заявил, что Турция осуждает последние террористические нападения в Тегеране.

"Дружественные и братские народы региона должны сохранять бдительность к провокационным действиям террористов, целью которых являются хаос, кризис и конфликты. У терроризма нет ни религиозной, ни национальной, ни идейной принадлежности, и он всегда является преступлением против человечности", - приводит слова вице-премьера Анатолийское агентство новостей.

Ранее иранские СМИ сообщали, что, по меньшей мере, 12 человек погибли в среду в Тегеране в результате атак террористов на здание парламента Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни.

Еще 39 человек получили ранения.