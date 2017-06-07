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Регион 07.06.2017 17:27

Вице-премьер Турции выступил с осуждением терактов в Тегеране

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в среду заявил, что Турция осуждает последние террористические нападения в Тегеране.

"Дружественные и братские народы региона должны сохранять бдительность к провокационным действиям террористов, целью которых являются хаос, кризис и конфликты. У терроризма нет ни религиозной, ни национальной, ни идейной принадлежности, и он всегда является преступлением против человечности", - приводит слова вице-премьера Анатолийское агентство новостей.

Ранее иранские СМИ сообщали, что, по меньшей мере, 12 человек погибли в среду в Тегеране в результате атак террористов на здание парламента Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни.

Еще 39 человек получили ранения.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, ТЕРАКТЫ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]