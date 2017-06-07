Алиев соболезнует Рухани в связи с серией терактов в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с гибелью людей в результате вылазки террористов в Тегеране.

«Мы глубоко опечалены вестью о гибели и ранении людей в результате серии терактов в Тегеране. Эти кровавые акты еще раз показали, что терроризм представляет ужасную беду для всего мира, против которого необходима последовательная борьба совместными усилиями», - отмечает И.Алиев в тексте соболезнования, которая опубликована на официальном сайте президента Азербайджана.

И.Алиев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере, 12 человек погибли в среду в Тегеране в результате атак террористов на здание парламента Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни. При этом уничтожено 4 террориста.

Ф.Исазаде