Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9174 RUR   0.0301 GBR   2.1958 TRY   0.4847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 36° Завтра 21° 28° 9 Июн 20° 31° 10 Июн 21° 31°

Внешняя политика 07.06.2017 17:07

Алиев соболезнует Рухани в связи с серией терактов в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с гибелью людей в результате вылазки террористов в Тегеране.

«Мы глубоко опечалены вестью о гибели и ранении людей в результате серии терактов в Тегеране. Эти кровавые акты еще раз показали, что терроризм представляет ужасную беду для всего мира, против которого необходима последовательная борьба совместными усилиями», - отмечает И.Алиев в тексте соболезнования, которая опубликована на официальном сайте президента Азербайджана.

И.Алиев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере, 12 человек погибли в среду в Тегеране в результате атак террористов на здание парламента Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни. При этом уничтожено 4 террориста.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ИРАН, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


Президент Алиев принял министра юстиции Ирана Алиев посетит Иран в марте - иранский посол Президент Алиев в марте посетит с визитом Иран Президент Алиев доволен развитием сотрудничества между Баку и Тегераном Президент Алиев провел встречу с губернатором иранской провинции Западный Азербайджан Алиев соболезнует Роухани в связи с гибелью людей в результате обрушения многоэтажки в Тегеране

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]