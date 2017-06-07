Кремль: введение Украиной визового режима с Россией получит зеркальный ответ из Москвы

В Кремле заявляют, что введение Украиной визового режима с Россией получит ответную зеркальную реакцию.

"Подобные действия получают реакцию, основанную на принципе взаимности, как правило", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Безусловно, ответная реакция, конечно же, будет. Какая именно и в каком объеме - это другой вопрос, это уже регулируется по ходу и решается президентом в первую очередь", - отметил Д.Песков.