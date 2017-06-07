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СНГ 07.06.2017 18:10

Кремль: введение Украиной визового режима с Россией получит зеркальный ответ из Москвы

В Кремле заявляют, что введение Украиной визового режима с Россией получит ответную зеркальную реакцию.

"Подобные действия получают реакцию, основанную на принципе взаимности, как правило", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Безусловно, ответная реакция, конечно же, будет. Какая именно и в каком объеме - это другой вопрос, это уже регулируется по ходу и решается президентом в первую очередь", - отметил Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, УКРАИНА, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]