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Регион 07.06.2017 18:25

В МИД Франции осудили теракты в Тегеране

Французский МИД решительно осудил атаки террористов на здание парламента Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране.

"Мы решительно осуждаем атаки, которые были нацелены на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране", - приводят в среду французские СМИ выдержки из заявления МИД Франции.

Как сообщалось, 12 человек погибли в результате двух террористических актов в Тегеране, еще 39 получили ранения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, ИРАН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]