В МИД Франции осудили теракты в Тегеране

Французский МИД решительно осудил атаки террористов на здание парламента Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране.

"Мы решительно осуждаем атаки, которые были нацелены на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране", - приводят в среду французские СМИ выдержки из заявления МИД Франции.

Как сообщалось, 12 человек погибли в результате двух террористических актов в Тегеране, еще 39 получили ранения.