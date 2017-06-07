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СНГ 07.06.2017 17:12

Путин и Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи "на полях" саммита ШОС обсудят, в том числе ситуацию на Корейском полуострове - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита ШОС в Астане проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Будет довольно таки короткая встреча и основное внимание будет уделено вопросу сотрудничества наших двух стран в рамках ШОС, а также очевидно будет затронута проблематика ситуации на Корейском полуострове", - сказал Ю.Ушаков в среду.

Краткость предстоящей встречи помощник президента РФ объяснил тем, что основное обсуждение всех актуальных аспектов России и Китая состоится в ходе визита председателя КНР, который пройдет 3-4 июля в Москве.

"Лидеры, конечно, могут обсудить и другие вопросы (в ходе встречи "на полях" саммита ШОС - ИФ), но, в принципе, их все запланировано перенести на московский саммит", - сказал Ю.Ушаков.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ШОС, КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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