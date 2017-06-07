Евросоюз усилил поддержку агентству ООН для помощи палестинским беженцам

Евросоюз обязался продолжать поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в период с 2017 по 2020 гг.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, член Еврокомиссии, ответственный за Европейскую политику соседства и переговоры о расширении, Йоханнес Хан и генеральный комиссар БАПОР Пьер Кренбюль подписали в среду совместную декларацию.

В коммюнике Европейской внешнеполитической службы отмечается, что "совместная декларация на 2017-2020 гг. усиливает политический характер партнерства ЕС-БАПОР и подтверждает приверженность ЕС делу защиты прав палестинских беженцев и поддержки долгосрочной финансовой стабильности Агентства".

ЕС будет способствовать финансированию качественного образования для 500 тыс. детей, базовой медико-санитарной помощи для более чем 3,5 миллионов пациентов и помощи более чем 250 тысяч остро нуждающихся палестинских беженцев.

В кулуарах церемонии подписания ЕС и БАПОР объявили о выплате транша в 82 млн евро в счет обязательства ЕС перед бюджетом БАПОР на 2017 год. Среди прочего, это поможет выплатить зарплаты 32 тысячам местных сотрудников БАПОР, большинство которых являются палестинскими беженцами, внесет вклад в расходы по содержанию около 700 школ и 140 медицинских центров БАПОР.