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Дальнее зарубежье 07.06.2017 18:43

Евросоюз усилил поддержку агентству ООН для помощи палестинским беженцам

Евросоюз обязался продолжать поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в период с 2017 по 2020 гг.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, член Еврокомиссии, ответственный за Европейскую политику соседства и переговоры о расширении, Йоханнес Хан и генеральный комиссар БАПОР Пьер Кренбюль подписали в среду совместную декларацию.

В коммюнике Европейской внешнеполитической службы отмечается, что "совместная декларация на 2017-2020 гг. усиливает политический характер партнерства ЕС-БАПОР и подтверждает приверженность ЕС делу защиты прав палестинских беженцев и поддержки долгосрочной финансовой стабильности Агентства".

ЕС будет способствовать финансированию качественного образования для 500 тыс. детей, базовой медико-санитарной помощи для более чем 3,5 миллионов пациентов и помощи более чем 250 тысяч остро нуждающихся палестинских беженцев.

В кулуарах церемонии подписания ЕС и БАПОР объявили о выплате транша в 82 млн евро в счет обязательства ЕС перед бюджетом БАПОР на 2017 год. Среди прочего, это поможет выплатить зарплаты 32 тысячам местных сотрудников БАПОР, большинство которых являются палестинскими беженцами, внесет вклад в расходы по содержанию около 700 школ и 140 медицинских центров БАПОР.

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Тэги: ЕС, ООН, ПАЛЕСТИНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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