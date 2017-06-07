Евросоюз усилил поддержку агентству ООН для помощи палестинским беженцам

Евросоюз обязался продолжать поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в период с 2017 по 2020 гг.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, член Еврокомиссии, ответственный за Европейскую политику соседства и переговоры о расширении, Йоханнес Хан и генеральный комиссар БАПОР Пьер Кренбюль подписали в среду совместную декларацию.
В коммюнике Европейской внешнеполитической службы отмечается, что "совместная декларация на 2017-2020 гг. усиливает политический характер партнерства ЕС-БАПОР и подтверждает приверженность ЕС делу защиты прав палестинских беженцев и поддержки долгосрочной финансовой стабильности Агентства".
ЕС будет способствовать финансированию качественного образования для 500 тыс. детей, базовой медико-санитарной помощи для более чем 3,5 миллионов пациентов и помощи более чем 250 тысяч остро нуждающихся палестинских беженцев.
В кулуарах церемонии подписания ЕС и БАПОР объявили о выплате транша в 82 млн евро в счет обязательства ЕС перед бюджетом БАПОР на 2017 год. Среди прочего, это поможет выплатить зарплаты 32 тысячам местных сотрудников БАПОР, большинство которых являются палестинскими беженцами, внесет вклад в расходы по содержанию около 700 школ и 140 медицинских центров БАПОР.
Новый Центр подготовки снайперов открылся в Азербайджане
Азербайджанская делегация обсудила в Польше двустороннее сотрудничество
Moore Stephens Azerbaijan подготовит отчет за 2016г по Прозрачности в добывающей сфере Азербайджана
Курс манат/доллар на 8 июня - 1,7022 AZN/$1
VTB Bank (Azerbaijan) соблюдает требования регулятора к адекватности капитала
В Азербайджане подготовлен проект Стратегии занятости до 2031 года – министр труда
Более 250 новостроек будет построено в Баку с целью улучшения жилищных условий жителей столицы
Израиль заинтересован в активном участии в ежегодном Бакинском джазовом фестивале – посол в Баку
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Президент Алиев распорядился выделить более 4 млн манатов на развитие дорожной инфраструктуры Загатальского района
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал отчетность по стандартам МСФО за 2016г.
В Азербайджане прошла Торжественная церемония награждения победителей республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
Nar представляет выгодные пакеты «Отпуск» для пользователей услуг роуминга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»