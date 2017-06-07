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Дальнее зарубежье 07.06.2017 19:01

МИД Германии призывают страны Персидского залива к единству в борьбе против ИГ и улучшению отношений с Катаром

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин выступает за снижение напряженности в отношениях между Катаром и другими арабскими государствами.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы не было дальнейшей эскалации", - заявил З.Габриэль в Берлине на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

При этом он пояснил, что поддержка какой-либо страной экстремистских организаций неприемлема, однако призвал уйти от долгосрочной напряженности в регионе.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы коалиция против ИГИЛ сохранялась", - пояснил министр.

Он отметил, что "раздор между соседями и союзниками лишь укрепляют врага".

В минувший понедельник Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран.

Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.

Кроме того, были озвучены обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки ИГ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, КАТАР, ПОЗИЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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