МИД Германии призывают страны Персидского залива к единству в борьбе против ИГ и улучшению отношений с Катаром

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин выступает за снижение напряженности в отношениях между Катаром и другими арабскими государствами.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы не было дальнейшей эскалации", - заявил З.Габриэль в Берлине на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

При этом он пояснил, что поддержка какой-либо страной экстремистских организаций неприемлема, однако призвал уйти от долгосрочной напряженности в регионе.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы коалиция против ИГИЛ сохранялась", - пояснил министр.

Он отметил, что "раздор между соседями и союзниками лишь укрепляют врага".

В минувший понедельник Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран.

Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.

Кроме того, были озвучены обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки ИГ.