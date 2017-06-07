МИД Германии призывают страны Персидского залива к единству в борьбе против ИГ и улучшению отношений с Катаром

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин выступает за снижение напряженности в отношениях между Катаром и другими арабскими государствами.
"Мы все заинтересованы в том, чтобы не было дальнейшей эскалации", - заявил З.Габриэль в Берлине на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.
При этом он пояснил, что поддержка какой-либо страной экстремистских организаций неприемлема, однако призвал уйти от долгосрочной напряженности в регионе.
"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы коалиция против ИГИЛ сохранялась", - пояснил министр.
Он отметил, что "раздор между соседями и союзниками лишь укрепляют врага".
В минувший понедельник Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран.
Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, также заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции.
Кроме того, были озвучены обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки ИГ.
Новый Центр подготовки снайперов открылся в Азербайджане
Азербайджанская делегация обсудила в Польше двустороннее сотрудничество
Moore Stephens Azerbaijan подготовит отчет за 2016г по Прозрачности в добывающей сфере Азербайджана
Курс манат/доллар на 8 июня - 1,7022 AZN/$1
VTB Bank (Azerbaijan) соблюдает требования регулятора к адекватности капитала
В Азербайджане подготовлен проект Стратегии занятости до 2031 года – министр труда
Более 250 новостроек будет построено в Баку с целью улучшения жилищных условий жителей столицы
Израиль заинтересован в активном участии в ежегодном Бакинском джазовом фестивале – посол в Баку
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Президент Алиев распорядился выделить более 4 млн манатов на развитие дорожной инфраструктуры Загатальского района
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал отчетность по стандартам МСФО за 2016г.
В Азербайджане прошла Торжественная церемония награждения победителей республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
Nar представляет выгодные пакеты «Отпуск» для пользователей услуг роуминга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»