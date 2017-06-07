VTB Bank (Azerbaijan) соблюдает требования регулятора к адекватности капитала

ОАО VTB Bank (Azerbaijan) выполняет требования по достаточности капитала, отмечается в сообщении банка.
«По состоянию на 1 апреля 2017 года, коэффициент достаточности капитала первого уровня составляет 22,07%, капитала второго уровня - 37,8%, совокупный капитал - 51,06 млн манатов, тогда как минимальные требования регулятора составляют 5%, 10% и 50 млн манатов соответственно», - говорится в сообщении банка.
Банк отмечает, что уровень достаточности капитала вырос в первой половине 2017 года благодаря поддержке, оказанной Группой ВТБ.
«Группа ВТБ в 2016 году предоставила VTB Bank (Azerbaijan) дополнительное финансирование в размере свыше 141,8 млн манатов в рамках соглашения, достигнутого между Группой и Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана», - сказано в сообщении.
В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка 51% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.
А.Ахундов
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