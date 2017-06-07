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Регион 07.06.2017 19:43

Альянс Ирана, России, Сирии, Ирака и "Хезболлы" не является временным, заявляют в Тегеране

Союз Ирана, России, Сирии, Ирака и ливанского движения "Хезболла" не является временным, заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности (ВСНБО) Али Шамхани.

"Альянс между Ираном, Россией, Сирией, Ираком и ливанским движением "Хезболла" изменил расклад сил в Сирии и помог освободить Алеппо", - сказал секретарь ВСНБО, которого цитируют в среду иранские СМИ.

Терроризм по-прежнему является главной угрозой безопасности в мире, отметил А.Шамхани, подчеркнув, что "союз между Ираном, Россией, Сирией, Ираком и ливанским движением "Хезболла" не является временным".

Секретарь ВСНБО заявил, что участие России в борьбе с терроризмом в Сирии подняло "отношения между Тегераном и Москвой до стратегических военных и оборонительных уровней".

По словам А.Шамхани, хотя за последние два года ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) ослабла и утратила часть стратегических позиций в Ираке и Сирии, угроза международному миру и безопасности, исходящая от этой террористической группировки, остается.

И в этих условиях необходимо сохранит коалицию между Ираном и его союзниками, подчеркнул секретарь ВСНБО.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, СОЮЗНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]