Союз Ирана, России, Сирии, Ирака и ливанского движения "Хезболла" не является временным, заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности (ВСНБО) Али Шамхани.
"Альянс между Ираном, Россией, Сирией, Ираком и ливанским движением "Хезболла" изменил расклад сил в Сирии и помог освободить Алеппо", - сказал секретарь ВСНБО, которого цитируют в среду иранские СМИ.
Терроризм по-прежнему является главной угрозой безопасности в мире, отметил А.Шамхани, подчеркнув, что "союз между Ираном, Россией, Сирией, Ираком и ливанским движением "Хезболла" не является временным".
Секретарь ВСНБО заявил, что участие России в борьбе с терроризмом в Сирии подняло "отношения между Тегераном и Москвой до стратегических военных и оборонительных уровней".
По словам А.Шамхани, хотя за последние два года ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) ослабла и утратила часть стратегических позиций в Ираке и Сирии, угроза международному миру и безопасности, исходящая от этой террористической группировки, остается.
И в этих условиях необходимо сохранит коалицию между Ираном и его союзниками, подчеркнул секретарь ВСНБО.
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