В Бразилии возобновили процесс над Русеф и Темером, из-за которого нынешний президент может лишиться поста

Верховный избирательный суд (ВИС) Бразилии возобновил пленарное заседание по делу о финансировании президентской кампании 2014 года экс-президента страны Дилмы Русеф, когда нынешний глава государства Мишел Темер шел с ней вице-президентом, сообщает в среду онлайн-издание "Эпока негосиус".
Сессия началась с небольшим опозданием в 9:11 утра по местному времени (16:00 ).
"Сегодня разбирательство началось по-настоящему с более основательными дебатами", - заявил адвокат экс-президента Флавиу Каэтану.
Д.Русеф и М.Темера обвиняют в злоупотреблении политической и экономической властью во время президентской кампании. В случае, если вина будет доказана, М.Темер может лишиться поста президента.
Сессия возобновилась накануне после перерыва, который был взят по инициативе стороны защиты. Чуть более за три часа успели выступить сторона обвинения, адвокаты М.Темера и Д.Русеф, а также представитель прокуратуры и вице-прокурор.
Как ожидается, сессия продлится до 8 июня включительно.
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