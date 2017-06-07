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Дальнее зарубежье 07.06.2017 20:03

В Бразилии возобновили процесс над Русеф и Темером, из-за которого нынешний президент может лишиться поста

Верховный избирательный суд (ВИС) Бразилии возобновил пленарное заседание по делу о финансировании президентской кампании 2014 года экс-президента страны Дилмы Русеф, когда нынешний глава государства Мишел Темер шел с ней вице-президентом, сообщает в среду онлайн-издание "Эпока негосиус".

Сессия началась с небольшим опозданием в 9:11 утра по местному времени (16:00 ).

"Сегодня разбирательство началось по-настоящему с более основательными дебатами", - заявил адвокат экс-президента Флавиу Каэтану.

Д.Русеф и М.Темера обвиняют в злоупотреблении политической и экономической властью во время президентской кампании. В случае, если вина будет доказана, М.Темер может лишиться поста президента.

Сессия возобновилась накануне после перерыва, который был взят по инициативе стороны защиты. Чуть более за три часа успели выступить сторона обвинения, адвокаты М.Темера и Д.Русеф, а также представитель прокуратуры и вице-прокурор.

Как ожидается, сессия продлится до 8 июня включительно.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]