Президенту Бразилии дали еще три дня на подготовку ответов для полиции по делу о коррупции

Глава Верховного суда Бразилии Эдсон Фачин отвел президенту Бразилии Мишелу Темеру дополнительно трое суток на подготовку ответов для полиции в рамках допроса по делу о коррупции, сообщает в среду газета "Глобу".

Таким образом, адвокаты М.Темера должны будут направить ответы президента в письменном виде в полицию не позднее 17:00 по местному времени 9 июня. Изначально планировалось, что президент будет обязан предоставить ответы в течение 24 часов после их получения. Однако его адвокаты обратились в суд с просьбой предоставить больше времени для того, чтобы сверить все факты.

Ранее М.Темер в рамках расследования дела о коррупции получил 84 вопроса от полиции. Они поделены на два блока, в первом из них ему предложено ответить на вопросы, связанные с его отношениями с депутатами и бизнесменами. Вопросы второго блока касаются только встречи М.Темера с топ-менеджером компании JBS Джосли Батистой. Также М.Темер имеет право оставить без ответа те вопросы, на которые не пожелает отвечать.

В конце мая Верховный суд Бразилии постановил провести допрос президента страны М.Темера по делу о коррупции в течение десяти дней.

Расследование стартовало после того как журналисты "Глобу" направили в Верховный суд аудиозапись, на которой был записан разговор между, предположительно, М.Темером и Дж.Батистой. В ходе этого разговора М.Темер одобряет дачу взятки за молчание экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье, который выступает свидетелем в деле о коррупции.

М.Темер заявляет, что аудиозапись является фальшивкой и настаивает на невиновности.