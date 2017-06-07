Президенту Бразилии дали еще три дня на подготовку ответов для полиции по делу о коррупции

Глава Верховного суда Бразилии Эдсон Фачин отвел президенту Бразилии Мишелу Темеру дополнительно трое суток на подготовку ответов для полиции в рамках допроса по делу о коррупции, сообщает в среду газета "Глобу".
Таким образом, адвокаты М.Темера должны будут направить ответы президента в письменном виде в полицию не позднее 17:00 по местному времени 9 июня. Изначально планировалось, что президент будет обязан предоставить ответы в течение 24 часов после их получения. Однако его адвокаты обратились в суд с просьбой предоставить больше времени для того, чтобы сверить все факты.
Ранее М.Темер в рамках расследования дела о коррупции получил 84 вопроса от полиции. Они поделены на два блока, в первом из них ему предложено ответить на вопросы, связанные с его отношениями с депутатами и бизнесменами. Вопросы второго блока касаются только встречи М.Темера с топ-менеджером компании JBS Джосли Батистой. Также М.Темер имеет право оставить без ответа те вопросы, на которые не пожелает отвечать.
В конце мая Верховный суд Бразилии постановил провести допрос президента страны М.Темера по делу о коррупции в течение десяти дней.
Расследование стартовало после того как журналисты "Глобу" направили в Верховный суд аудиозапись, на которой был записан разговор между, предположительно, М.Темером и Дж.Батистой. В ходе этого разговора М.Темер одобряет дачу взятки за молчание экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье, который выступает свидетелем в деле о коррупции.
М.Темер заявляет, что аудиозапись является фальшивкой и настаивает на невиновности.
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