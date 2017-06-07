Официальный Баку осудил террористическую атаку в Иране

Официальный Баку выступил с решительным осуждением произошедших в среду в Иране террористических актов.

«Мы решительно осуждаем совершенные в Иране акты кровавого террора», - сказано в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева в связи с серией терактов в Тегеране.

Он подчеркнул, что официальный Баку выражает глубокие соболезнования всему иранскому народу и государству, особенно, семьям и близким погибших в результате терактов и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Как государство, страдающее от террора, Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма и поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с ним», - отметил Х.Гаджиев.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере, 12 человек погибли в среду в Тегеране в результате атак террористов на здание парламента Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни. При этом уничтожено 4 террориста.

Р.Бабаев