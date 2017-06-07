Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9174 RUR   0.0301 GBR   2.1958 TRY   0.4847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 36° Завтра 21° 28° 9 Июн 20° 31° 10 Июн 21° 31°

Внешняя политика 07.06.2017 18:15

Официальный Баку осудил террористическую атаку в Иране

Официальный Баку выступил с решительным осуждением произошедших в среду в Иране террористических актов.

«Мы решительно осуждаем совершенные в Иране акты кровавого террора», - сказано в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева в связи с серией терактов в Тегеране.

Он подчеркнул, что официальный Баку выражает глубокие соболезнования всему иранскому народу и государству, особенно, семьям и близким погибших в результате терактов и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Как государство, страдающее от террора, Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма и поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с ним», - отметил Х.Гаджиев.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере, 12 человек погибли в среду в Тегеране в результате атак террористов на здание парламента Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни. При этом уничтожено 4 террориста.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ТЕРРОР, МИД


Похожие новости


Рухани видит большой потенциал для расширения сотрудничества Ирана с Азербайджаном Алиев и Рухани обсудили вопросы региональной безопасности и строительства ж/д Север-Юг Президент Алиев поздравил Рухани с победой на президентских выборах Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в приграничных с Азербайджаном районах Ирана Азербайджано-российская AzRusTrans готова инвестировать в строительство зернового терминала в Иране – глава компании Азербайджано-российская компания AzRusTrans планирует наладить коридор для поставок грузов из Финляндии в Иран

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]