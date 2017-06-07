Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Лянкярана 7,5 млн манатов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Лянкяране.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на официальном сайте главы государства.

Средства для капремонта находящихся в аварийном состоянии 13 многоквартирных домов будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев