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07.06.2017 18:21

Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Лянкярана 7,5 млн манатов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Лянкяране.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на официальном сайте главы государства.

Средства для капремонта находящихся в аварийном состоянии 13 многоквартирных домов будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕГИОН, ЖИЛЬЕ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]